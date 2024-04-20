Renault планирует возродить свою «легенду» в виде компактного SUV

Маленький автомобиль Renault R4 1960-х годов станет кроссовером

Renault планирует возродить легендарный маленький автомобиль R4 1960-х годов. Концепт-кар 4Ever Trophy компания представила в Париже, а теперь у нас есть первые изображения серийной модели, правда, в камуфляже.

Концепт Renault R4

В рамках своей стратегии Renaulution руководитель Renault Лука де Мео заявил, что планируется как минимум еще одно возрождение старого названия модели. Первой моделью этого ретрофутуристического плана является возвращение R5 в качестве электрической модели и преемника Zoe. Год спустя также будет выпущен R4 – тоже в виде электромобиля.

Подтверждением этого послужила регистрация нового логотипа R4 в Европейском патентном ведомстве. 3 февраля 2021 года у Renault был защищен новый логотип R4 – цифра 4, встроенная в новый ромб Renault.

Логотип Renault R4

Шоу-кар на выставке в Париже предстал как настоящий внедорожник. Для этого французы, среди прочего, разместили запасное колесо на карбоновой крыше под натяжными ремнями желтого цвета. На машине, заснятой фотошпионами, такого, конечно, нет.

Короткие свесы гарантируют большие углы въезда; камеры заменяют наружные зеркала, а спереди светятся матричные светодиодные фары.

Мощные шины расположены в расширенных колесных арках, а приподнятое шасси придает автомобилю вид бывалого покорителя бездорожья. Правда, в серийной версии у R4 будет значительно менее городской стиль, чем предполагалось в концепт-каре.

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Источник: Auto, motor und Sport