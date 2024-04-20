Крупные немецкие компании (включая VW) подсели на «китайскую иглу»

Siemens: зависимость немецких компаний от Китая продлится десятилетия

По словам финансового директора группы технологий программного обеспечения Siemens Ральфа Томаса, немецким компаниям, в том числе автопроизводителям, потребуются десятилетия, чтобы снизить свою зависимость от Китая. Он подчеркнул затруднительное положение, в котором сейчас находятся западные компании, из-за их зависимости от страны как рынка, так и поставщика компонентов.

«Глобальные цепочки создания стоимости развивались за последние 50 лет. Насколько наивным нужно быть, чтобы полагать, что это можно изменить в течение шести или 12 месяцев?» – сказал Ральф Томас в интервью Financial Times.

Его комментарии последовали за отчетом Немецкого экономического института, который показал, что корпорации страны добились незначительного прогресса в сокращении своей критической зависимости от импорта из Китая с 2022 года.

По данным немецкого статистического агентства, Китай является крупнейшим торговым партнером Германии: в 2023 году между двумя странами было продано товаров на сумму 254 млрд евро. Отношения, охватывающие крупнейшие группы Германии, включая Volkswagen и BASF, с малыми и средними компаниями Поднебесной, долгое время считались основой экономической мощи страны и моделью глобализации.

Теперь же многие инвесторы и политики считают эти отношения обузой. Власти Германии призвали свои компании уменьшить свою зависимость от Китая.

Томас из Siemens говорит, что в его компании решили, что «не могут себе позволить не находиться в Китае». Да, появление агрессивных местных конкурентов стало «вызовом», но «если вы сможете выдержать жар китайской кухни, вы добьетесь успеха и в других местах».

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Источник: Financial Times