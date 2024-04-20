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Дальнобойщики против обочечников — очень «кармическое» видео!

Автоблогер собрал в видео примеры самых нелепых приключений обочечников

Мгновенная карма – пожалуй, нигде это выражение не звучит так часто, как при комментировании стычек обочечников с дальнобойщиками. Ни для кого не секрет, что водители магистральных тягачей очень не жалуют любителей проскочить «вперед очереди».

Однако, даже зная о суровости возможного наказания, все новые и новые покорители обочин стремятся занять свое место в истории... точнее, в очередной тематической видеоподборке, одну из каковых мы и предлагаем вам посмотреть.

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Тут собраны и малоизвестные (но яркие) эпизоды, и сильно завирусившиеся случаи «обочечной болезни» последних лет. Особенно рекомендуем посмотреть это видео тем, кто сам не прочь «сэкономить время» за счет других. Если таковые затесались в ряды читателей «За рулем», то вот наш совет: смотрите внимательно и не позорьтесь!

Источник: AUTO VIDEO

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
20.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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