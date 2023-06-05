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Наказал обочечника! Видеоподборка случаев с дальнобойщиками

Несколько фраз по рации, пара слаженных маневров, и у дорожных хамов не остается ни шанса!

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Этой весной «За рулем» уже рассказывал о борьбе дальнобойщиков с обочечниками, которая каждый год становится тем острее, чем ближе сезон отпусков. Свежая видеоподборка в каком-то смысле по-новому подсвечивает эту проблему.

Точнее, предлагает ее решение. Его в экспериментальном порядке нашли водители трех большегрузов на трассе М-4, одной из основных «курортных артерий» страны.

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Очевидно, что слаживанию работы помогли переговоры по рациям, которыми дальнобои пользуются весьма активно.

В итоге все три фуры просто закрыли полотно трассы целиком и в такой конфигурации начали двигаться к выезду из пробки. Они не оставили обочечникам ни шанса, а для нормальных участников трафика обеспечили упорядоченное движение вперед.

А как еще водители грузовиков борются с обочечниками? Смотрим видеообзор!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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