Наказал обочечника! Видеоподборка случаев с дальнобойщиками
Этой весной «За рулем» уже рассказывал о борьбе дальнобойщиков с обочечниками, которая каждый год становится тем острее, чем ближе сезон отпусков. Свежая видеоподборка в каком-то смысле по-новому подсвечивает эту проблему.
Точнее, предлагает ее решение. Его в экспериментальном порядке нашли водители трех большегрузов на трассе М-4, одной из основных «курортных артерий» страны.
Очевидно, что слаживанию работы помогли переговоры по рациям, которыми дальнобои пользуются весьма активно.
В итоге все три фуры просто закрыли полотно трассы целиком и в такой конфигурации начали двигаться к выезду из пробки. Они не оставили обочечникам ни шанса, а для нормальных участников трафика обеспечили упорядоченное движение вперед.
А как еще водители грузовиков борются с обочечниками? Смотрим видеообзор!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: AUTO VIDEO
Фото: скриншот видео YouTube
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