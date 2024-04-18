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Эти модели авто чаще всего завозят по параллельному импорту

В марте на китайские бренды пришлось 37% всех ввезенных по параимпорту машин

Продажи ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей в марте достигли нового рекорда. По данным исследования банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог», доля таких машин в общем объеме продаж составила 15%.

Это означает, что из 157,2 тыс. зарегистрированных легковых и легких коммерческих автомобилей 23,6 тыс. были ввезены по параллельным каналам.

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За несколько месяцев до вступления в силу новых правил, регламентирующих такой вид ввоза, продавцы стремились насытить рынок «параллельными» машинами.

Однако в ближайшие месяцы ожидается снижение регистраций транспортных средств, ввозимых по параимпорту.

В структуре параллельного импорта лидируют китайские марки Li Xiang и Geely, которые занимают 15% и 11% соответственно. На третьем месте – японская Toyota с долей в 10%. Hyundai и Kia из Кореи занимают четвертое и пятое места соответственно с долями в 8% и 7%.

В пятерку самых популярных «параллельных» моделей вошли:

  • Geely Monjaro (11%)
  • Li Xiang L7 (7%)
  • L9 (7%)
  • Zeekr 001 (3%)
  • Kia Sportage (3%).

В марте 37% всех проданных машин, ввезенных по параллельному импорту, пришлось на китайские бренды, японские марки занимали второе место с долей 23%, за ними следовали немецкие бренды с 16%.

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Напомним, что с 1 апреля текущего года изменилось российское законодательство в части ввоза иномарок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Благодаря нововведениям у таможни есть возможность доначислить утилизационный сбор.

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
18.04.2024
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