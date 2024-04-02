Машины по параимпорту снова подорожают? Эксперт объяснил ситуацию на рынке РФ

Эксперт Шапарин объяснил, как изменятся правила ввоза автомобилей

Несмотря на то, что с 1 апреля текущего года изменилось российское законодательство в части ввоза иномарок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), серые схемы провоза автомобилей, например, из Китая в Киргизию, все еще могут действовать, и такая ситуация может спровоцировать коллапс. Таким мнением в беседе с Quto поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он напомнил, что «серые» дилеры предлагали популярные марки авто по привлекательным ценам, так как машины проходили «таможенную очистку» через страны ЕАЭС, где действуют более низкие ввозные пошлины. Чаще всего перекупщики предпочитали Киргизию, поэтому что цена автомобиля была заметно снижена.

Теперь, благодаря принятым нововведениям, есть возможность доначислить утилизационный сбор. Но для этого российской стороне нужно знать, сколько конкретно было уплачено при ввозе автомобиля. Поэтому кабмин России обратился к странам-членам ЕАЭС с предложением делиться внутри союза этой информацией, объясняет Шапарин.

Окончательного решения по этому вопросу на текущий момент нет, и «киргизские» схемы ввоза «серого» импорта формально все еще могут действовать, убежден Шапарин.

«Как тогда считать? Вот на этот вопрос пока никто внятного ответа не дал. Как конкретно будет работать таможня — уточним», — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, в России с 1 апреля 2024 года запрещен ввоз автомобилей по параллельному импорту по серым схемам. Правительство РФ ввело эти меры, чтобы пресечь ввоз автомобилей через страны ЕАЭС, теперь на таможне будут взыскивать разницу в платежах с уже зарегистрированных в РФ транспортных средств.

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Источник: quto.ru