Ford выпустит к 60-летнему юбилею Mustang ограниченную серию в 1964 экземпляра

В Ford отметили 60-летие Mustang кабриолетом со специальным пакетом модификаций

Американский производитель Ford представил обновленную версию кабриолета Mustang GT специально к 60-летнему юбилею марки. Самый первый автомобиль с таким названием сошел с конвейера ровно 60 лет назад – в 1964 году. Модель сразу стала успешной и была популярна у автовладельцев последние 40 лет.

У новинки колесные диски в стиле первого Ford Mustang, необычная решетка радиатора и несколько шильдиков, их тоже специально создали в честь логотипов на автомобиле первого поколения. Под капотом стоит мотор V8 объемом 5,0 л.

Ford Mustang GT

«Дизайн машины напрямую вдохновлен чистым силуэтом оригинального автомобиля. Мы внимательно изучили все детали Ford Mustang 1964 модельного года, все значки на крыльях, колпаки колес. Цель была в том, чтобы передать атмосферу того Ford Mustang современному спорткару», – рассказал старший дизайнер Ford Стефан Тейлор.

Юбилейный Ford Mustang выпустят ограниченной серией в количестве 1964 экземпляра – отсылка к году дебюта первого Mustang.

Ford Mustang GT

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Источник: championat.com