Ремонт автомобиля по ОСАГО станет другим — в РСА предлагают новую схему

В РСА хотят разрешить водителям самим искать СТО для ремонта машины после ДТП

Российские автовладельцы смогут самостоятельно искать сервис для ремонта автомобиля после ДТП по полису ОСАГО. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В ходе своего выступления за круглым столом в Совете Федерации, посвященного проблемам и перспективам обязательного страхования, он подчеркнул, что речь идет о трехуровневой системе компенсации по ОСАГО.

Такая схема позволит решить проблему, когда у страховой компании нет отвечающей требованиям СТО или все станции отказываются заключать договор. В этом случае потерпевший сможет предложить свой сервис, который, в соответствии с Единой методикой восстановительного ремонта и ценовыми справочниками к ней, отремонтирует машину. Страховщик оплатит ремонт без учета износа деталей и запчастей.

«В данной схеме СТО должна подтвердить согласие на ремонт в рамках Единой методики (по справочникам РСА), а страховая компания гарантирует оплату счета техцентру в размере, определенном по Единой методике», – уточнили в пресс-службе РСА.

В настоящее время трехуровневая система компенсации находится на стадии идеи. Согласно действующему сейчас закону, на СТО можно восстанавливать автомобили, включенные в реестр страховщика. Причем станция ТО должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места жительства потерпевшего. Исключение составляют случаи, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку автомобиля до места ремонта.

Принципиальное отличие по новой схеме в том, что страховая компания не несет ответственности ни за качество ремонта, ни за его сроки, подчеркнул Ефимцев. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отмечает, что при схеме возмещения вреда от ДТП, предложенной РСА, не будет смысла предъявлять какие-то претензии страховой компании, так как автовладелец разбитой машины сам договаривался с автосервисом о ее ремонте.

По данным экспертов, с 2022 года страховые компании стали отказываться от выплат в натуральной форме в пользу денежных на фоне санкций. Согласно статистике РСА, за девять месяцев 2023 года доля ремонтов по ОСАГО составила всего 6%.

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Источник: iz.ru