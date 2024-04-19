Вот почему этот Cadillac стоит увидеть воочию!

Раскрыт один из автомобилей-участников «За Рулем Феста» – Cadillac Brougham

Наши постоянные читатели уже в курсе, что 23 июня в подмосковном RDRC Racepark пройдет масштабный автомобильный прздник – «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Главное событие дня – дрэг-рейсинг: традиционная зрелищная дистанция в 402,3 м, лучшие гонщики страны и самые яркие машины. Вас ждут дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Последних можно будет как следует рассмотреть на проходящей в рамках феста ретровыставке. Чтобы стал примерно понятен ее уровень и содержание, представляем одного из участников – бесконечно стильный Cadillac Brougham 1990 года выпуска.

Для машин в стоковом состоянии, как этот Cadillac Brougham, в драг-рейсинге предусмотрен отдельный зрелищный зачет «догонялок» – он называется «Гандикап»

Неоклассика

Под капотом тут классический американский V8 объемом 5,7 литра, развивающий 182 л.с. Может быть, покорить скоростные рекорды машина и не стремится, но точно покорит ваши сердца. По кузову и основным агрегатам автомобиль находится в полностью оригинальном состоянии, а все изменения коснулись интерьера и аудиосистемы. Вложения были сделаны немалые – со слов владельца, их хватило бы на покупку трех Hyundai Solaris...

Кстати, о владельце. Машина принадлежит Николаю Новожилову. 44 года, родом из Омска, по образованию – программист, собственноручно созданная в 2003-м IT-компания процветает до сих пор. С детства нравились автомобили, путешествия и кинематограф.

Cadillac Brougham

Кино и путешествия

Николай воспитывает двух дочерей. Благодаря их участию в детской киностудии «КиноНива» в Геленджике сам попал на эпизодическую роль в короткометражке «Мальчик из ниоткуда». Поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров им Г.Н. Данелии и окончил их в 2023 году, сняв дипломный фильм «Гонорар». Картина стала финалистом Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру» в Ярославле.

Сейчас Николай работает над серией документальных фильмов о регионах России и надеется передать зрителям свою тягу к путешествиям. Согласитесь, ее в полной мере отражает и автомобиль, который Николай привезет на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ».

Cadillac Brougham

Уже скоро!

Пообщаться с владельцем стильного Cadillac Brougham, расспросить о машине, поболтать о кино и путешествиях можно будет уже совсем скоро – на большом празднике под названием «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Осталось дождаться 23 июня.

Зрителям будет предложен широкий спектр развлечений и активностей. Вас ждут полеты на вертолете, поездки на гоночном такси, стрельба в тире, а для настоящих храбрецов будет доступно родео с электрическим быком. А также выставка уникальных ретромашин, тест-драйвы новинок автопрома, болельщицкие призы... и большой вечерний концерт модной группы! Приезжайте на RDRC. Будет круто!

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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