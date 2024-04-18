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Эти пять моделей китайских машин пользуются у россиян наибольшим спросом

Страховщики рассказали, какие китайские машины предпочитают мужчины и женщины

Свежая статистика говорит о том, что женщинам и мужчинам в России нравятся почти одни и те же китайские машины. Как показал проведенный компанией «Росгосстрах» анализ действующих договоров ОСАГО и каско на машины 2021-2024 г. в., в Топ-5 самых популярных и чаще всего страхуемых у представителей обоих полов вошли практически одни и те же модели. При этом порядок их расположения в пятерке несколько различается у клиентов-мужчин и женщин.

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Первое место по популярности сразу у двух категорий страхователей занял Haval Jolion. Но количество застрахованных мужчинами машин этой модели в 1,8 раза больше, чем женщинами. На третьей и пятой строчках Geely Coolray и Chery Tiggo 4 соответственно. При этом на втором месте по привлекательности для женщин стала модель Omoda C5, а у страхователей-мужчин она заняла лишь четвертое место.

Вторым по популярности у мужчин оказался Haval F7. У женщин он лишь на восьмом месте, а на четвертом – Chery Tiggo 4 Pro.

Haval Jolion
Haval Jolion

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Unsplash
18.04.2024
Фото:Depositphotos | Unsplash
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