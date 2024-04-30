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Цирковая слониха вырвалась на свободу и решила...

Такого водители этого городка еще никогда не видели

Цирковая слониха вырвалась на свободу и решила прогуляться по городу

Звуки автомобилей напугали цирковую слониху, когда она принимала ванну перед выступлением в Бьютте (штат Монтана, США). Толстокожее животное прорвалось через забор и совершило короткую прогулку по городу с населением около 35 000 человек, парализовав движение на самой оживленной улице города, прежде чем ее удалось погрузить в трейлер.

Виола, азиатский слон из Всемирного цирка Иордании, перешагнула через шаткий забор и вышла на Харрисон-авеню, четырехполосную улицу, останавливая движение и заставляя людей доставать свои мобильные телефоны, чтобы сделать фотографии и видео.

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Камеры наблюдения засняли с нескольких ракурсов изображения слонихи, идущей по улице перед зданием и пробирающейся через парковку, а рядом с ней бежал дрессировщик, который ничего не мог с этим сделать.

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Поймать ее удалось «на живца»: подогнали трейлер, в котором находился еще один слон, опустили пандус, и она сразу же поняла, что путешествие закончилось и ей надо туда.

С того момента, как она начала прогулку, и до того, как она вернулась в трейлер, прошло около 10 минут. Ну а водители вряд ли пожалели, что потеряли эти 10 минут, ведь увидеть живого слона на улице удается далеко не каждому.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Соцсети
30.04.2024
Фото:Соцсети
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