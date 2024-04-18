Названы самые надежные машины с пробегом до 2,3 млн км

HotCars перечислил самые долговечные авто с пробегом в сотни тысяч км

В новом рейтинге Hotcars назвал самые надежные машины, которые без проблем проедут 500 000 км и гораздо больше. Рейтинг составлялся с учетом информации о надёжности и характеристиках, предоставленных экспертами CarSurvey, а также владельцами машин на сайтах Reddit и YouTube.

На первом месте Toyota 4Runner 1983-1989 с рекордным зафиксированным пробегом 2,3 млн км. Эту машину можно эксплуатировать в самых суровых условий вождения, что подтверждают многочисленные владельцы.

Honda Accord 1990-1993 годов занял вторую строчку рейтинга с максимальным пробегом 1,6 млн км. Honda имеет репутацию производителя одних из самых надежных машин. Accord четвертого поколения существует уже более 30 лет, и многие машины без особых проблем наезжают сотни тысяч километров. Замыкает тройку лидеров пикап Ford F-150 2009-2014, также установивший рекорд в 1,6 млн км пробега.

Honda Accord

Также в Топ-20 самых долговечных машин вошли Hyundai Elantra 2011–2016 гг.; Honda CR-V 2005–2007 гг.; Honda Civic 2016–2021 гг.; Lexus CT 200h 2011–2017 гг.; Lexus ES 2002–2006 гг.; Toyota Prius 2015–2022 гг.; Toyota Camry 1997–2001 гг.; Toyota RAV4 2019 г. — н.в.; Nissan Altima 1998–2001 гг.; Toyota Corolla 2007–2013 гг.; Toyota Highlander 2001–2007 гг.; Toyota Sequoia 2001–2007 гг.; Toyota Avalon 1995–1999 гг.; Toyota Land Cruiser 1998–2007 гг.; Lexus RX 2004–2009 гг.; GMC Yukon/Yukon XL 2007–2014 гг.; Subaru Legacy 2009–2014 гг.

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Источник: HotCars