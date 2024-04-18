#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia Sportage
18 апреля
Надежный семейный кроссовер вернулся в Россию: что с ценами
В РФ по альтернативным схемам вернулся Kia...
Интерьер Zhidou Rainbow mini EV
18 апреля
В продаже появилось мини-авто размером с Оку и с розовым салоном
В Китае стартовали продажи хэтчбека Zhidou...
496 л.с., полный привод: новый премиальный «китаец» появился в России
18 апреля
496 л.с., полный привод: новый премиальный «китаец» появился в России
Прошла презентация автомобилей Seres для рынка...

Камер на дорогах может стать меньше

Новые требования к фотофиксации могут привести к отключению 70% камер на дорогах

Новые требования к фотовидеофиксации нарушений на дорогах, вступающие в силу с 1 сентября, могут привести к сокращению количества камер на 70%. Это связано с поправками в федеральный закон об организации дорожного движения и новыми правилами установки комплексов, разрабатываемыми Минтрансом.

Комплексы фотовидеофиксации нарушений являются одним из наиболее эффективных инструментов снижения аварийности и смертности на дорогах уже более 15 лет.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Отключение комплексов фотовидеофиксации может быть связано с тем, что в новом законе содержится узкий перечень мест, в которых возможна установка камер. Это может препятствовать региональным транспортным властям принимать превентивные меры по снижению аварийности и смертности в ДТП с использованием фотовидеофиксации.

Такая ситуация подвергает риску накопленный опыт и программные решения, разработанные специалистами за последние годы. В некоторых случаях региональные власти будут вынуждены ждать, пока на участке дороги накопится определенное число аварий, раненых и погибших, прежде чем применять там средства фотовидеофиксации.

Дорожные камеры начали штрафовать еще за одно нарушение

В 2023 году ситуация с аварийностью ухудшилась: количество ДТП выросло на 4,5%. Это говорит о необходимости усиления мер безопасности на дорогах и более эффективного использования средств фотовидеофиксации нарушений для предотвращения аварий.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
18.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0