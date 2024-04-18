Камер на дорогах может стать меньше

Новые требования к фотофиксации могут привести к отключению 70% камер на дорогах

Новые требования к фотовидеофиксации нарушений на дорогах, вступающие в силу с 1 сентября, могут привести к сокращению количества камер на 70%. Это связано с поправками в федеральный закон об организации дорожного движения и новыми правилами установки комплексов, разрабатываемыми Минтрансом.

Комплексы фотовидеофиксации нарушений являются одним из наиболее эффективных инструментов снижения аварийности и смертности на дорогах уже более 15 лет.

Отключение комплексов фотовидеофиксации может быть связано с тем, что в новом законе содержится узкий перечень мест, в которых возможна установка камер. Это может препятствовать региональным транспортным властям принимать превентивные меры по снижению аварийности и смертности в ДТП с использованием фотовидеофиксации.

Такая ситуация подвергает риску накопленный опыт и программные решения, разработанные специалистами за последние годы. В некоторых случаях региональные власти будут вынуждены ждать, пока на участке дороги накопится определенное число аварий, раненых и погибших, прежде чем применять там средства фотовидеофиксации.

В 2023 году ситуация с аварийностью ухудшилась: количество ДТП выросло на 4,5%. Это говорит о необходимости усиления мер безопасности на дорогах и более эффективного использования средств фотовидеофиксации нарушений для предотвращения аварий.

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Источник: «Российская газета»