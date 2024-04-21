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В Корее оригинальным способом стали бороться с уклонением от налогов

В Корее номера дорогих служебных машин получили лимонно-зеленый фон

Продажи люксовых Bentley, Porsche и Rolls-Royce в Южной Корее упали после того, как правительство ввело правило, обязывающее прикреплять зеленые номерные знаки к служебным автомобилям стоимостью более 80 млн вон (5,5 млн рублей).

Лимонно-зеленые номера дорогих служебных машин
Лимонно-зеленые номера дорогих служебных машин

Изменение вступило в силу с начала 2024 года. Правило, введенное Министерством земли, инфраструктуры и транспорта, направлено на то, чтобы владельцы бизнеса реже приобретали суперкары в качестве корпоративных транспортных средств и таким образом экономили на налогах.

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Но налоговых поступлений больше не стало, законодательная норма привела к обрушению продаж дорогих машин.

В итоге число автомобилей Bentley, зарегистрированных в Корее, упало на 77,4% за первые три месяца по сравнению с предыдущим годом. Rolls-Royce и Porsche также сообщили о снижении продаж на 35,2% и 22,9% соответственно за тот же период.

Вот так на автосервисах преувеличивают объемы работ

Представители компаний, конечно же, связывают падение спроса на роскошные суперкары эффектом лимонно-зеленых номеров.

Для корейцев очень важна репутация, а «лимонные» номера на дорогом автомобиле говорят о том, что его владелец пытается сэкономить на налогах. И все на дороге это прекрасно понимают.

В результате все меньше владельцев бизнеса в Корее приобретают роскошные автомобили за счет компании.

Источник: Korea Times

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos | Министерство народного хозяйства, инфраструктуры и транспорта Республики Корея
Количество просмотров 2
21.04.2024
Фото:Depositphotos | Министерство народного хозяйства, инфраструктуры и транспорта Республики Корея
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