Любителям электросамокатов: Госавтоинспекция Москвы устроит рейды с целью профилактики

Инспекторы ГИБДД Москвы усилят внимание к велосипедистам и электросамокатчикам

Сотрудники ГИБДД с 19 по 21 апреля проведут в Москве рейды среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистов. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«Основная цель рейда — повышение безопасности лиц, в том числе детей, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма, пропаганда соблюдения Правил дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ГИБДД в очередной раз напомнили о правилах дорожного движения при передвижении на СИМ и велосипедах:

спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу можно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности;

не отвлекаться во время движения на мобильный телефон и другие гаджеты, держать руль обеими руками;

на самокате может передвигаться только один человек.

Ранее автовладельцев Москвы предупредили, что в период с 18 по 19 апреля на несколько часов будут временно перекрыты для проезда несколько участков МКАД. В частности, проезд перекроют на внешней стороне МКАД (от Минского шоссе до Новорязанского шоссе), Новорязанском шоссе (от дома 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД), Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и в Проектируемом проезде № 3502.

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Источник: Госавтоинспекция Москвы