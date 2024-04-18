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Любителям электросамокатов: Госавтоинспекция Москвы устроит рейды с целью профилактики

Инспекторы ГИБДД Москвы усилят внимание к велосипедистам и электросамокатчикам

Сотрудники ГИБДД с 19 по 21 апреля проведут в Москве рейды среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистов. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«Основная цель рейда — повышение безопасности лиц, в том числе детей, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма, пропаганда соблюдения Правил дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, в ГИБДД в очередной раз напомнили о правилах дорожного движения при передвижении на СИМ и велосипедах:

  • спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу можно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности;
  • не отвлекаться во время движения на мобильный телефон и другие гаджеты, держать руль обеими руками;
  • на самокате может передвигаться только один человек.

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Ранее автовладельцев Москвы предупредили, что в период с 18 по 19 апреля на несколько часов будут временно перекрыты для проезда несколько участков МКАД. В частности, проезд перекроют на внешней стороне МКАД (от Минского шоссе до Новорязанского шоссе), Новорязанском шоссе (от дома 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД), Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и в Проектируемом проезде № 3502.

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Источник: Госавтоинспекция Москвы

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
18.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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