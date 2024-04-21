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Как понять, что пора ремонтировать тормозную систему

Автоэксперт Пономарев перечислил 4 признака износа тормозов в автомобиле

Многие автомобилисты не знают, как определить, что колодки уже изношены и их пора менять, отметил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. Он пояснил, что по регламенту автопроизводителей, слой накладки колодок в 2-3 мм считается критичным, рекомендуется заменить этот расходник. На такой толщине уже начинается клеевой слой, не обеспечивающий фрикционного сцепления, а лишь повреждающий тормозной диск.

Эксперт назвал следующие характерные признаки изношенных торомозов: мягкая педаль тормоза, низкий уровень тормозной жидкости, биение при торможении и увод машины в сторону.

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Пономарев добавил, что на современных авто с датчиками износа понять, что тормоза пора менять, проще, поскольку система управления в автомобиле сама известит о необходимости замены.

Если автовладелец не спешит на СТО, то продлить срок работы тормозов можно, избегая экстренного торможения, а также грязи, пыли и иных абразивных материалов. После установки новых колодок первые 200-300 км нужно проехать без экстренного торможения, чтобы они «притерлись» без перегрева системы, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:DPA/TASS
Количество просмотров 1
21.04.2024
Фото:DPA/TASS
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