Утечка этих жидкостей из автомобиля очень опасна

Эксперт Серебряков провел анализ и объяснил, чем опасна течь из машины

Неожиданно появившаяся лужа под машиной может говорить о ее неисправности, отмечает директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

Он пояснил, что самые разные неисправности могут приводить к вытеканию жидкостей. Потерю бензина из-за повреждения топливного бака, топливных шлангов или форсунок можно назвать самой важной проблемой.

Также следует проследить за уровнем моторного масла. Уменьшение его уровня может произойти из-за износа или деформации масляных прокладок, сальников или масляных каналов.

Охлаждающая жидкость (антифриз) может вытечь из-за повреждения радиатора, патрубков или прокладок, пояснил специалист.

Эксперт отметил, что нужно также следить за уровнем тормозной жидкости. В ходе эксплуатации изнашиваются тормозные шланги машины, они могут подтекать. Также нужно следить за жидкостью гидроусилителя. Ее нехватка может привести к ухудшению управляемости автомобиля в ходе движения.

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Источник: Российская газета