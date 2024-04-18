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1088 л.с., основан на вездеходе: появился новый суперкрутой внедорожник

В Китае 25 апреля компания Dongfeng представит новый внедорожник M-Hunter

На Пекинском автосалоне 25 апреля компания Dongfeng представит новый внедорожник M-Hunter, разработанный подразделением Mengshi Technology. Основой новинки стал вездеход M-Hero, но она отличается от него дизайном и компоновкой салона. Внутри только два места, сзади организована площадка под запасные колеса.

Dongfeng M-Hunter
Dongfeng M-Hunter
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Этот внедорожник внешне похож на багги. У него открытая кабина, каркас безопасности, лебедка, буксировочные проушины, багажник на крыше и светодиодные прожекторы.

Силовая установка новинки электрическая или гибридная. В первом случае мощность составит 1088 л. с., во втором – 816. Привод полный. Более подробная информация о внедорожнике появится позже.

Dongfeng M-Hunter
Dongfeng M-Hunter

В Dongfeng отметили, что M-Hunter будет запущен в массовое производство. Цена на новинку стартует от 1 млн юаней (13,2 млн рублей по текущему курсу).

Dongfeng M-Hunter
Dongfeng M-Hunter

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 1
18.04.2024
Фото:Dongfeng
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