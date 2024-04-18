Экономия выйдет боком: насколько безопасно покупать машины на маркетплейсе

Эксперт Хайцеэр: При покупке авто на маркетплейсе можно нарваться на мошенников

Продажи машин на маркетплейсах начнут расти только если цены на них будут ниже, чем в салоне, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. При этом он отмечает, что онлайн-покупка авто предполагает перевод крупной суммы денег, из-за чего появляется риск стать жертвой мошенников.

В целом, онлайн-торговлю машинами эксперт назвал общемировой тенденцией, которая пока не очень привычна россиянам. Хайцеэр считает, что россияне пока будут выбирать привычный формат покупки – «вживую» – и откажутся от перевода больших сумм без предварительного осмотра автомобиля. Но онлайн-покупка может привлечь своей выгодностью, люди ждут более привлекательную цену, полагает специалист.

При этом даже если в РФ онлайн-покупки машин начнут набирать популярность, россиянам нужно быть осторожными. В таком подходе всегда есть риск нарваться на мошенников, считает эксперт.

«Перевести куда-то три миллиона – это все-таки не так просто», – отметил Хайцеэр.

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Источник: НСН