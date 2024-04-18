#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
А вы знали, что вас могут оштрафовать на АЗС? Этого нельзя делать на заправке
18 апреля
А вы знали, что вас могут оштрафовать на АЗС? Этого нельзя делать на заправке
Водителям напомнили о правилах при заезде на...
Новую Волгу планируют начать выпускать уже в 2024 году
18 апреля
Новую Волгу планируют начать выпускать уже в 2024 году
Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде...
Kia Sportage
18 апреля
Надежный семейный кроссовер вернулся в Россию: что с ценами
В РФ по альтернативным схемам вернулся Kia...

Экономия выйдет боком: насколько безопасно покупать машины на маркетплейсе

Эксперт Хайцеэр: При покупке авто на маркетплейсе можно нарваться на мошенников

Продажи машин на маркетплейсах начнут расти только если цены на них будут ниже, чем в салоне, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. При этом он отмечает, что онлайн-покупка авто предполагает перевод крупной суммы денег, из-за чего появляется риск стать жертвой мошенников.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В целом, онлайн-торговлю машинами эксперт назвал общемировой тенденцией, которая пока не очень привычна россиянам. Хайцеэр считает, что россияне пока будут выбирать привычный формат покупки – «вживую» – и откажутся от перевода больших сумм без предварительного осмотра автомобиля. Но онлайн-покупка может привлечь своей выгодностью, люди ждут более привлекательную цену, полагает специалист.

Исправьте 3 промаха! — изучили обновленного «китайца» российской сборки

При этом даже если в РФ онлайн-покупки машин начнут набирать популярность, россиянам нужно быть осторожными. В таком подходе всегда есть риск нарваться на мошенников, считает эксперт.

«Перевести куда-то три миллиона – это все-таки не так просто», – отметил Хайцеэр.

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: НСН

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
18.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0