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150 л. с., длина 4700 мм: новый кроссовер появится в КНР под маркой MG

В КНР представят новый гибридный кроссовер Roewe D5X, который переименуют в MG

На автосалоне в Пекине, открытие которого состоится 25 апреля, компания Roewe представит новый гибридный кроссовер. Длина новинки составляет 4700 мм, а колесная база равна 2765 мм. Силовая установка машины состоит из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя.

Общая мощность равна 150 л. с. На электротяге машина способна проехать 135 км, а в комбинированном режиме – 1300 км. Расход горючего в смешанном цикле равен 1,27 литра на 100 километров.

Roewe D5X
Roewe D5X
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Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

В базовой комплектации гибридный Roewe D5X оснащен 19-дюймовыми дисками, также доступны опциональные 20-дюймовые. Известно, что у новинки скрытые дверные ручки.

Автомобиль получил двойной экран диагональю 24,6 дюйма на центральной консоли. Есть возможность синхронизации мобильной навигации с машиной.

Интерьер Roewe D5X
Интерьер Roewe D5X

Вне Китая автомобиль будет продаваться под маркой MG. Его стоимость пока не раскрывается.

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: CarNewsChina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
18.04.2024
Фото:Autohome
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