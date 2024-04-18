150 л. с., длина 4700 мм: новый кроссовер появится в КНР под маркой MG

В КНР представят новый гибридный кроссовер Roewe D5X, который переименуют в MG

На автосалоне в Пекине, открытие которого состоится 25 апреля, компания Roewe представит новый гибридный кроссовер. Длина новинки составляет 4700 мм, а колесная база равна 2765 мм. Силовая установка машины состоит из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя.

Общая мощность равна 150 л. с. На электротяге машина способна проехать 135 км, а в комбинированном режиме – 1300 км. Расход горючего в смешанном цикле равен 1,27 литра на 100 километров.

Roewe D5X

В базовой комплектации гибридный Roewe D5X оснащен 19-дюймовыми дисками, также доступны опциональные 20-дюймовые. Известно, что у новинки скрытые дверные ручки.

Автомобиль получил двойной экран диагональю 24,6 дюйма на центральной консоли. Есть возможность синхронизации мобильной навигации с машиной.

Интерьер Roewe D5X

Вне Китая автомобиль будет продаваться под маркой MG. Его стоимость пока не раскрывается.

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Источник: CarNewsChina.com