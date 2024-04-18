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496 л.с., полный привод: новый премиальный «китаец» появился в России

Прошла презентация автомобилей Seres для рынка России

Дистрибьютор китайского бренда Seres в России АО «МБ Рус» провел презентацию новинок. Теперь в России к заказу доступно две модели, ещё одна — флагманский кроссовер — появится в продаже к концу года.

В Китае эти машины продают под брендом Aito, а Seres — это просто экспортное название.

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Исправьте 3 промаха! — изучили обновленного «китайца» российской сборки

Прямо сейчас можно заказать гибридные кроссоверы Seres M5 и M7. Они появятся у дилеров в конце весны — начале лета. M5 оснащён силовой установкой мощностью 285 л.с. и имеет запас хода 1200 км. Стоимость новинки составляет 6 590 000 рублей.

Более крупный Seres M7 оснащен 439-сильной установкой. В комплектации Premium с 20-дюймовыми колесами Seres M7 будет стоить 7 590 000 рублей.

Aito M7
Aito M7

Флагманский полноприводный Seres M9 планируется к выходу на четвертый квартал текущего года. В его распоряжении 496 л. с. и автономность около 1300 км. Цены на эту модель пока не объявлены.

Все машины получат локализованную мультимедиа, а также российские сим-карты для доступа к фирменным онлайн-сервисам и официальную гарантию.

Aito M5
Aito M5

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За РулемТимкин Юрий
18.04.2024
Фото:За РулемТимкин Юрий
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