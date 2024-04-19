«Ростех» представил робота-разведчика

Разработан разведывательный комплекс Блокпост с интеллектуальной видеоаналитикой

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработал разведывательный тепловизионный комплекс «Блокпост» с интеллектуальной видеоаналитикой.

Он способен автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до 5 км. В состав разведывательного комплекса входят минибеспилотник с тепловизором, система интеллектуальной видеоаналитики и VR-очки, работающие в режиме реального времени.

Также у комплекса есть наземная оптико-электронная станция на поворотной платформе, ретранслятор и пульты управления.

Дальность полета беспилотника достигает шести километров, а в воздухе он может находиться более 50 минут, чего более чем достаточно для разведки, особенно в режиме автоматического поиска и обнаружения целей.

«Изначально комплекс разрабатывался под задачи спецслужб, но в текущих реалиях будет востребован и в гражданских целях, например, для охраны и защиты объектов, поиска людей и т.д. Наземная станция обнаруживает человека на дистанции до 3,5 км, автомобиль – на расстоянии до 5 км. Разработка эффективна в любое время суток. Для удобства комплекс оснащен VR-очками, на которые в режиме реального времени поступает видеоизображение с БПЛА», – рассказал генеральный директор разработчика ОКБ «Астрон» (входит в Холдинг «Швабе») Владимир Попов.