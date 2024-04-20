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Молодым водителям без опыта хотят запретить подвозить своих ровесников

Молодых неопытных водителей обяжут фиксировать свои маршруты для снижения ДТП

В отношении тех, кто недавно получил водительские права и не обладает достаточным опытом вождения, введут определенные ограничения. С такой рекомендацией выступили в британской Автомобильной ассоциации.

По мнению экспертов, таким водителям в течение полугода после получения прав нужно запретить заниматься подвозом сверстников. Кроме того, молодых водителей обяжут собирать подтверждение, что на протяжении этого срока они ездили на машинах по дорогам разного типа.

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Ограничения прописаны в декларации «Создание уверенности для водителей», в которой кроме мер в отношении неопытных водителей содержатся призывы к повышению прозрачности системы ценообразования топлива, а также использования новых технологий для улучшения качества дорожного покрытия.

Автомобильная ассоциация Британии проводит, в том числе, курсы вождения, занимается страхованием транспортных средств, оказывает услуги в части консультаций по ситуациям, связанным с вождением, покупкой или продажей автомобилей, а также информирует население о состоянии дорог в стране.

Инициатива с ограничениями для неопытных водителей должна способствовать снижению числа ДТП, убеждены эксперты. Глава ассоциации Эдмунд Кинг подчеркивает, что в Великобритании ежегодно в ДТП с участием хотя бы одного молодого водителя погибают или получают серьезные травмы почти 5 тыс. человек.

Аналогичные ограничения действуют в США, Канаде, Австралии и Швеции. Тема с введением подобных требований поднималась в Англии и раньше, но из-за возможных негативных последствий при трудоустройстве молодых людей решение так и не было принято.

Источник: Коммерсантъ

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
20.04.2024
Фото:freepik / freepik
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