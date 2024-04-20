Молодым водителям без опыта хотят запретить подвозить своих ровесников

Молодых неопытных водителей обяжут фиксировать свои маршруты для снижения ДТП

В отношении тех, кто недавно получил водительские права и не обладает достаточным опытом вождения, введут определенные ограничения. С такой рекомендацией выступили в британской Автомобильной ассоциации.

По мнению экспертов, таким водителям в течение полугода после получения прав нужно запретить заниматься подвозом сверстников. Кроме того, молодых водителей обяжут собирать подтверждение, что на протяжении этого срока они ездили на машинах по дорогам разного типа.

Ограничения прописаны в декларации «Создание уверенности для водителей», в которой кроме мер в отношении неопытных водителей содержатся призывы к повышению прозрачности системы ценообразования топлива, а также использования новых технологий для улучшения качества дорожного покрытия.

Автомобильная ассоциация Британии проводит, в том числе, курсы вождения, занимается страхованием транспортных средств, оказывает услуги в части консультаций по ситуациям, связанным с вождением, покупкой или продажей автомобилей, а также информирует население о состоянии дорог в стране.

Инициатива с ограничениями для неопытных водителей должна способствовать снижению числа ДТП, убеждены эксперты. Глава ассоциации Эдмунд Кинг подчеркивает, что в Великобритании ежегодно в ДТП с участием хотя бы одного молодого водителя погибают или получают серьезные травмы почти 5 тыс. человек.

Аналогичные ограничения действуют в США, Канаде, Австралии и Швеции. Тема с введением подобных требований поднималась в Англии и раньше, но из-за возможных негативных последствий при трудоустройстве молодых людей решение так и не было принято.

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Источник: Коммерсантъ