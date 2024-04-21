Не просто дискомфорт, а угроза здоровью: чем опасен плохой запах из кондиционера

Автоэксперт Родионов провел анализ и рассказал, чем опасен грязный кондиционер

Для планового обслуживания кондиционера автомобиля лучше всего подходят весенние месяцы. Его диагностика и прочистка позволит избежать проблем в самый неподходящий момент, отмечает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он пояснил, что вода и микрочастицы создают благоприятную среду для жизни разных вредных микроорганизмов в системе кондиционирования. Следствием этого является неприятный запах, тяжелый и спертый воздух, из-за которого становится тяжело дышать. И все это не только доставляет дискомфорт, но и опасно для здоровья. Известно, что от загрязненной системы кондиционирования часто страдают аллергики и астматики, отметил специалист.

Он пояснил, что в кондиционере при эксплуатации скапливаются остатки пыли, грязи и разные мелкие частицы, принесенные потоками воздуха с улицы. Рекомендуется обязательно чистить кондиционер на СТО как минимум ежегодно. При появлении в салоне машины неприятного запаха следует быстро провести внеплановую очистку, рекомендует Родионов.

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Источник: Российская газета