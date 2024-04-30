Названы три способа избавиться от неприятного запаха в салоне авто

Водителям объяснили, как избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля

Российским автолюбителям раскрыли три простых способа избавиться от неприятного запаха в салоне машины. Так, можно воспользоваться пищевой содой. Чтобы избавиться от неприятного запаха, ее следует насыпать в какую-либо емкость и оставить внутри машины на ночь.

В качестве второго способа предлагается использование таблеток активированного угля, также являющегося надежным сорбентом. Таблетки можно растолочь и оставить на переднем или заднем сиденье на блюдце.

Также можно оставить открытую банку кофе в салоне на ночь. Издание утверждает, что продукт замаскирует плохой запах.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

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Источник: БелНовости