Названы три способа избавиться от неприятного запаха в салоне авто
Водителям объяснили, как избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля
Российским автолюбителям раскрыли три простых способа избавиться от неприятного запаха в салоне машины. Так, можно воспользоваться пищевой содой. Чтобы избавиться от неприятного запаха, ее следует насыпать в какую-либо емкость и оставить внутри машины на ночь.
В качестве второго способа предлагается использование таблеток активированного угля, также являющегося надежным сорбентом. Таблетки можно растолочь и оставить на переднем или заднем сиденье на блюдце.
Также можно оставить открытую банку кофе в салоне на ночь. Издание утверждает, что продукт замаскирует плохой запах.
Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».
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Источник: БелНовости
Фото:freepik / fxquadro
30.04.2024
Фото:freepik / fxquadro
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