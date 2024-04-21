В ADAC назвали слабые стороны «китайцев»

Тесты ADAC показали, что китайские авто почти на одном уровне с конкурентами

Автомобили китайских производителей становятся все более популярными, их доля рынка резко выросла в последние годы, особенно в сегменте электромобилей. Почти 9% электромобилей в Германии представлены компаниями Nio, BYD, MG и Co.

«Поэтому для нас тем более важно внимательно следить за этими новыми брендами – будь то в рамках Euro NCAP или проводя наши собственные тесты по защите потребителей», — подчеркивает президент ADAC Technology Карстен Шульце.

Результаты теста в ADAC 13 моделей за последние три года показали, что китайские автомобили стали серьезными конкурентами и показали себя уверенно во многих категориях испытаний. За двумя исключениями, все автомобили получили пять звезд из пяти в краш-тесте Euro NCAP.

Хорошо они показали себя и в тестировании систем безопасности. Так, в функционировании ESP испытуемые не проявили никаких слабостей, многие автомобили европейских производителей показали результаты гораздо хуже. Эксперты ADAC также отметили в основном хорошее качество материалов китайских машин и тщательную подгонку деталей кузова и салона.

Но недостатки все же были выявлены. Так, системы распознавания дорожных знаков, удержания полосы движения и соблюдения дистанции часто работали ненадежно. Здесь европейским производителям помогает многолетний опыт работы с этими очень сложными системами.

Есть отдельные проблемы с сенсорными экранами. Сложная структура меню в сочетании с иногда медленным откликом отображения, ошибками программного обеспечения и неверными переводами вызывают проблемы при управлении кондиционером, навигацией или развлечениями.

При этом эксперты отметили, что китайские производители быстро реагируют на критику: в новых моделях от Nio, например, системы уже существенно улучшены.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Pressportal.de