Эксперт рассказал, какие недостатки все еще остаются в китайских машинах

Сергей Буров: Качество автомобилей из КНР заметно выросло

Большинство китайских производителей смогло успешно адаптировать свои автомобили под российский климат, что позволило избежать массовых сбоев в зимний период. Однако некоторые проблемы всё же возникали из-за сезонных факторов, отметил руководитель маркетплейса ПЭК: Mall Сергей Буров.

Одним из слабых мест китайских автомобилей остаются двери. В отличие от европейских моделей, они обычно не имеют характерного звука «бум» и «дзынь», а их закрывание требует определенных усилий. Также при низких температурах на пластиковых элементах автомобиля могут возникать трещины.

Многие популярные модели китайских автомобилей отличаются отсутствием синхронизированности механизмов, например, между работой двигателя и трансмиссии. Это может проявляться в задержке работы коробки передач, что особенно мешает при обгоне, когда необходима быстрая реакция на педаль газа.

Кроме того, некоторые китайские автомобили имеют проблемы с откликом кнопок на панели управления. Иногда приходится нажимать несколько раз на экран бортового компьютера, прежде чем требуемая функция будет активирована. Особенно плохо дисплеи планшетов работают при низких температурах, например при –15°С и ниже. В таких условиях запуск двигателя и включение отопительных функций могут занять несколько минут.

Некорректная реакция на голосовые команды может быть проблемой у некоторых китайских автомобилей. Например, команда на опускание заднего левого стекла может привести к открытию переднего правого. Также, если модель автомобиля из Китая появилась на российском рынке недавно, возможно неправильное переведение пунктов меню в бортовой системе. Эти проблемы обычно могут быть исправлены путем перепрошивки электроники в дилерском центре.

Тем не менее, китайским брендам все же удалось существенно улучшить качество своих автомобилей. Если восемь лет назад многие из них предлагали технику, которая могла заржаветь уже через полгода эксплуатации, то сегодня на рынке представлены автомобили с оцинкованными кузовами, просторными салонами и достаточно надежными деталями.