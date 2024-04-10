Эксперт напомнил, что делают китайские бренды, чтобы закрепиться на нашем рынке

Юрий Урюков: Китайские автопроизводители продолжают агрессивно демпинговать

Китайские автоконцерны могут проводить агрессивную демпинговую политику, стремясь удержать свои позиции на рынке и привлечь новых клиентов, заявил автоэксперт Юрий Урюков. Это нервирует российских производителей.

Он также отметил, что в России наблюдается дефицит автомобилей из-за ухода традиционных брендов. Однако, несмотря на рост цен, спрос на автомобили продолжает расти.

Недавно президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости разобраться с экспансией китайских автомобилей. Он отметил, что китайские бренды агрессивно захватывают ниши, которые ранее занимала Lada. Соколов подчеркнул, что китайские производители выходят в традиционные сегменты рынка, предлагая скидки, которые уничтожают разницу, созданную утилизационным сбором.

При этом к развитию российской экономики это не ведет, китайские бренды, за исключением Haval, не торопятся локализоваться в России. Все остальные проекты относятся, по большому счету, к «отверточной» сборке.

Урюков подчеркнул, что российское правительство вынуждено вести сбалансированную политику, чтобы привлечь иностранных партнеров и не создавать для них излишнего давления. Он также отметил, что российский автопром сейчас проходит болезненный период импортозамещения, что оказывает давление на экономику предприятий.

Как известно, многие комплектующие, включая автоматические коробки передач и электронику, раньше поставлялись на российские заводы из-за границы, так как это было выгоднее. В настоящее время, в период локализации производства, комплектующие все еще приходится закупать за рубежом, причем чаще всего у китайских партнеров. Это ограничивает возможности ценообразования на готовую продукцию. Поэтому стремление АВТОВАЗа и других заводов обезопасить себя в сложной рыночной ситуации кажется ему вполне логичным.

По мнению эксперта, необходимо найти компромиссные решения, чтобы избежать роста цен и сохранить конкурентоспособность. В противном случае конкуренция может ослабнуть, что приведет к еще большему увеличению цен на автомобили для покупателей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Прайм