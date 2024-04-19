Придется заплатить: в Минфине объяснили новый критерий налога на роскошь

Минфин: за некоторые машины дешевле 10 млн придется заплатить налог на роскошь

Владельцам некоторых автомобилей дешевле 10 млн рублей придется заплатить налог на роскошь. В обновленном перечне транспортных средств Минфина РФ включены машины стоимостью от 10 млн рублей. Их владельцам нужно будет заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом 3. В ответ на запрос в Минфин от издания Autonews в ведомстве разъяснили, почему в перечне оказались марки автомобилей дешевле 10 млн рублей.

В частности, в перечень включены премиальные Porsche 911, Rolls-Royce Ghost, Lamborghini Urus и Mercedes-AMG G 63. Кроме того, в список попал и Voyah Dream EVR long range. Его цена на российском рынке весной составила 6,75-7,69 млн рублей (раньше было 10,29 млн рублей). LiXiang L9 1.5 AT 4WD тоже есть в перечне, вместо 10 млн рублей за этот автомобиль просили 9 млн рублей.

Цена Hongqi E-HS9 с учетом всех скидок составляет 7,8 млн рублей, Jeep Grand Cherokee и раньше можно было найти за 9 млн рублей, а теперь дилеры предлагают его по цене 8-8,3 млн рублей. Такое снижение цен объясняется ужесточением в части законодательства на фоне введения дополнительного утилизационного сбора на ввезенные по параллельному импорту машины.

Но некоторые модели из перечня еще продаются на рынке по цене меньше 10 млн рублей. Почему они все-таки подпадают под налог на роскошь, в Минфине ответили, что цены на дорогие марки машин в Минпромторге рассчитывают не по сумме сделки купли-продажи, а по средней цене на авторынке. Поэтому владельцам, обнаружившим свою модель автомобиля в обновленном перечне, все-таки придется платить налог на роскошь.

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Источник: autonews.ru