Импортозамещение в действии: в Калужской области наращивают выпуск масел

UPEC более чем в 2,5 раза увеличит выпуск смазочных материалов в розничной фасовке

В технопарке United Petrochemicals (UPEC) продолжаются модернизация производства и внедрение современного высокоэффективного оборудования. В рамках реализации действующей программы технического перевооружения на блендинговой площадке была запущена новая высокопроизводительная линия налива мощностью 2400 канистр в час.

Технологическое оборудование позволяет повысить скорость фасовки продукции в 4-литровые канистры в два, а в 5-литровые – в три раза.

Уникальная особенность новой линии – высокопроизводительная система очистки, позволяющая в течение нескольких минут произвести перенастройку линии для перехода с выпуска одной продукции на другую.

Ранее в калужском технопарке был запущен современный комплекс по изготовлению металлической тары с применением ИИ мощностью 56 тысяч единиц в сутки. Искусственный интеллект вместе с системой контроля качества Smart Vision («Умное зрение») автоматически определяет размеры, форму, цвет, фактуру и другие параметры изделий, сравнивает их с эталонными значениями и при необходимости выдает сигналы о возможных отклонениях от параметров.

Комплекс такой мощности способен обеспечить весь российский рынок высококачественной металлической тарой для моторных масел и автомобильных жидкостей.

Инвестиции в проект превысили сумму в 270 млн рублей.