Эти кроссоверы можно продать на рынке РФ дороже их первоначальной цены

Эксперты провели анализ и признали кроссовер Geely Coolray самым ликвидным в РФ

Отличительной особенностью маркетинговой политики всех китайских автоконцернов является присутствие их продукции сразу в нескольких сегментах на авторынке России. Предлагаются модели «на грани», которые будут конкурировать не только с представителями своего класса, но и с другими. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

«Например, Haval Jolion – представитель C-класса – считается конкурентом Geely Coolray, он позиционируется как представитель В-класса. Именно баланс на грани между классами и достаточно высокий уровень конкуренции обеспечивают китайским кроссоверам и внедорожникам высокий уровень ликвидности», – объясняет эксперт.

Также можно отметить оптимальное соотношение цены и качества, а также отсутствие проблем с обслуживанием и ремонтом автомобилей, уточнил Давиденко.

При сравнении цен на новые машины в 2020 году и стоимость при его перепродаже в 2023 году аналитики выяснили, что наилучший результат по сохранности остаточной стоимости среди компактных кроссоверов показал Geely Coolray (146,1%). На втором месте Chery Tiggo 4 – за три года эксплуатации эта модель сохраняет 144,5% своей первоначальной стоимости. Тройку лидеров замыкает отечественная Lada Niva Legend с показателем 137%.

«Geely Coolray – лидер остаточной стоимости в своем сегменте, так как имеет более богатое техническое оснащение по сравнению с Lada Niva Legend и Chery Tiggo 4. Например, его отличает большая мощность двигателя, наличие роботизированной коробки, а также круиз-контроля, опция запуска двигателя с кнопки, камеры заднего вида даже в базовой версии», – подчеркивает технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Что касается сегмента SUV-C, то первое место по сохранности остаточной стоимости у Chery Tiggo 7 Pro, его показатель состаляет 128,2%. Второй результат у Changan CS55 – 126,9%, на третьем месте Geely Atlas, за три года эксплуатации модель сохраняет 126% своей первоначальной цены.

Среди кроссоверов D-класса лидером по сохранности остаточной стоимости впервые стал Haval F7 – его показатель ликвидности 129%. На втором месте УАЗ Патриот (127,8%), а на третьем – Haval F7x (126,1%).

Очевидно, что у кроссоверов C- и D-классов средний индекс сохранности остаточной стоимости несколько ниже, чем у компактных кроссоверов.

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Источник: rg.ru