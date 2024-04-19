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Беглец на Ниве, полиция на кроссовере – кто кого? (видео)

В Красноярском крае осудят пьяного водителя, скрывшегося с ДТП на угнанной Ниве

В городе Назарово Красноярского края на днях случилось ДТП, после которого один из участников позвонил в полицию и сообщил, что виновник скрылся на внедорожнике Chevrolet Niva. Информацию передали патрулям, и в скором времени один из экипажей ДПС заметил искомую машину на заправке. Водитель увидел инспекторов, запрыгнул в машину и кинулся наутек.

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С этого момента началась погоня, попавшая на опубликованное МВД видео. Требования об остановке водитель внедорожника проигнорировал и помчался на окраину города, а затем и вовсе уехал в частный сектор, быстро перешедший в раскисшее поле. Вероятно, беглец рассчитывал на возможности полноприводного автомобиля, однако момент для подвигов на бездорожье он выбрал явно неудачный.

Машина завязла, а пеший забег быстро закончился победой расторопного инспектора. Пойманный 20-летний житель Назаровского района не обладал водительским удостоверением, зато признаками опьянения – вполне. В ходе освидетельствования алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,38 мг/л этилового спирта.

«Кроме того, инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобиль Chevrolet Niva числится как угнанный. Его хозяин проживает в селе Большой Улуй. По всем выявленным нарушениям сотрудники полиции составили в отношении гражданина ряд административных протоколов. За управление транспортом без водительского удостоверения, а также за оставление места ДТП суд назначил ему 22 дня ареста», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом угнанная машина оказалась под управлением молодого любителя внедорожного драйва. А пока на него заведено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
19.04.2024
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