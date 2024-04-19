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Обслуживание этого популярного кроссовера не намного дороже, чем Lada Granta

Аналитики подсчитали затраты на владение автомобилем Omoda C5

Omoda C5 довольно популярен в России. По данным маркетингового агентства НАПИ, общая стоимость владения этой машиной за пять лет составит примерно 1,64 млн рублей. Стоимость одного километра пробега этого авто составила 21,85 рубля, что в месяц эквивалентно приблизительно 27,3 тыс. рублей. Годовые расходы составляют 327,7 тыс. рублей.

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Стоимость Omoda C5 в комплектации Ultimate равна сейчас 2,36 млн рублей. Расчет стоимости владения включает все расходы, связанные с эксплуатацией авто, то есть ОСАГО и каско, покупку и замену резины, расходы на бензин с учетом заявленного производителем среднего расхода, техобслуживание, ремонт и налоги.

Omoda C5
Omoda C5

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

При расчете специалисты исходили из того, что средний годовой пробег составляет 15 тысяч километров, а эксплуатировался автомобиль в Москве.

Для сравнения, ранее специалисты НАПИ подсчитали, что 5 лет владения седаном Lada Granta обойдется в среднем в 1,1 млн рублей. Ежемесячные затраты на содержание машины равны примерно 18,3 тыс. рублей, а за год набегает 219,6 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 1
19.04.2024
Фото:Omoda
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