Недавно привезенный в Россию внедорожник получил подготовленную «злую» версию

Совместное предприятие Dongfeng Nissan выпустило обновленный Nissan Paladin

Обновленный Nissan Paladin 2024 получил серьезные доработки, направленные на повышение внедорожных характеристик.

Ключевой особенностью Paladin 2024 стали мощные амортизаторы TEIN, гарантирующие превосходную устойчивость и управляемость на неровных поверхностях. Кроме того, появились дополнительные защитные элементы для тормозных и топливных шлангов.

Nissan Paladin

Для оптимального сцепления с грунтом внедорожник оснащен внедорожными шинами. А новый шноркель позволит преодолевать глубокие броды.

Внешний вид Paladin претерпел незначительные изменения, получив модифицированный бампер. В целом дизайн остался в духе предыдущих версий. Интерьер также не подвергся серьезным изменениям.

Nissan Paladin

Под капотом Paladin находится 2-литровый турбомотор мощностью 228 л. с., агрегатированный с автоматической коробкой передач. Благодаря этой связке внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 10,68 секунды и развивает максимальную скорость 160 км/ч.

Улучшенные внедорожные характеристики автомобиля дополняет система полного привода с жестким подключением передней оси (part-time) и функцией блокировки дифференциала. Это обеспечивает уверенное перемещение по бездорожью, позволяя преодолевать препятствия с максимальной проходимостью.

Интерьер Nissan Paladin

Nissan Paladin 2024 доступен в трех различных комплектациях, варьирующихся в зависимости от дополнительных функций и оснащения.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autohome