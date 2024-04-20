Недавно привезенный в Россию внедорожник получил подготовленную «злую» версию
Обновленный Nissan Paladin 2024 получил серьезные доработки, направленные на повышение внедорожных характеристик.
Ключевой особенностью Paladin 2024 стали мощные амортизаторы TEIN, гарантирующие превосходную устойчивость и управляемость на неровных поверхностях. Кроме того, появились дополнительные защитные элементы для тормозных и топливных шлангов.
Для оптимального сцепления с грунтом внедорожник оснащен внедорожными шинами. А новый шноркель позволит преодолевать глубокие броды.
Внешний вид Paladin претерпел незначительные изменения, получив модифицированный бампер. В целом дизайн остался в духе предыдущих версий. Интерьер также не подвергся серьезным изменениям.
Под капотом Paladin находится 2-литровый турбомотор мощностью 228 л. с., агрегатированный с автоматической коробкой передач. Благодаря этой связке внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 10,68 секунды и развивает максимальную скорость 160 км/ч.
Улучшенные внедорожные характеристики автомобиля дополняет система полного привода с жестким подключением передней оси (part-time) и функцией блокировки дифференциала. Это обеспечивает уверенное перемещение по бездорожью, позволяя преодолевать препятствия с максимальной проходимостью.
Nissan Paladin 2024 доступен в трех различных комплектациях, варьирующихся в зависимости от дополнительных функций и оснащения.
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Источник: Autohome