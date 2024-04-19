Если вовремя не заменить эту деталь в салоне автомобиля — можно попасть на ремонт

Эксперт Панов объяснил, почему салонный фильтр нужно менять каждую весну

Салонный фильтр к сезону активного использовании кондиционера следует заменить, чтобы не навредить здоровью, а системе кондиционирования нужно регулярное техническое обслуживание. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента послепродажного обслуживания бренда SWM Сергей Панов.

Рассуждая о подготовке кондиционера к эксплуатации после зимнего простоя, Панов подчеркнул, что в условиях мегаполиса с его загрязненной средой салонный фильтр нужно менять каждую весну.

«Обычно этот процесс совпадает с техническим обслуживанием, которое необходимо проводить каждые 10–15 тыс. км. Не стоит экономить на замене фильтра, даже если на вид он выглядит безупречно — он может быть рассадником микробов, которыми вы дышите в салоне вашего авто», — предупредил собеседник издания.

Если во время дождя стекла запотевают при включенном кондиционере, или из сопел идет теплый воздух, это признак проблемы в системе, предупреждает Панов.

«Такие признаки требуют немедленной диагностики. Рекомендуется проверять уровень хладагента каждые два года. Самостоятельно это можно сделать, обратив внимание на частоту включения муфты компрессора и работу вентилятора радиатора. Если производительность системы снизилась, пора обратиться к специалистам», — объяснил эксперт.

При утечке хладагента тоже нужно обратиться в сервис, иначе в систему попадет влага и в итоге потребуется дорогостоящий ремонт, подчеркнул Панов. Чтобы не допустить перегрева компрессора, нужно регулярно проверять и перезаправлять систему, а также следить за чистотой радиатора и салонного фильтра.

«Поддержание радиатора в чистоте и своевременная замена салонного фильтра – это залог эффективной работы кондиционера. Старайтесь избегать длительного стояния в пробках, используйте режим AUTO для климат-контроля или рециркуляцию на обычных кондиционерах после запуска двигателя», — добавил эксперт.

Нужно периодически включать кондиционер, это предотвратит запотевание стекол и подсушит воздух в салоне. А климат-контроль в автоматическом режиме поддержит необходимую работу кондиционера. Следует помнить, что обычный кондиционер не активируется при температуре окружающей среды ниже 3°С, уточняет Панов.

Регулярное техническое обслуживание системы кондиционирования продлит срок ее службы и избавит от непредвиденных расходов на ремонт, а мыть кондиционер следует каждые 60–70 тыс. км, но при очень загрязненной среде делать это надо чаще, резюмировал Панов.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: iz.ru