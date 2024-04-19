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Лихачить стали меньше: количество ДТП в России уменьшилось на 4%

МВД: в России за 3 месяца более чем на 20% стало меньше ДТП с пьяными водителями

В России количество дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей за первый квартал 2024 года уменьшилось на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«Сократилось на 4% общее количество дорожно-транспортных происшествий, на 2,2% - количество погибших в них граждан и на 4,4% - раненых. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения уменьшилось на 21,3%, количество погибших в них людей сократилось на 34,8%, раненых - на 22,5%», – уточнили представители ведомства.
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Напомним, президент России Владимир Путин ранее в ходе заседания коллегии МВД РФ обратил внимание на растущее количество ДТП на российских дорогах. Российский лидер заявил, что с целью повышения безопасности в ГИБДД должны заняться внедрением передовых технологий и разработать новые способы организации движения.

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Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
19.04.2024
Фото:Depositphotos
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