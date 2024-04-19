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В ходе Гран-при Китая пилотам Формулы-1 заменили на болидах силовые агрегаты

Болиду британского пилота Формулы-1 Расселлу поменяли элементы силовой установки

Сегодня, 19 апреля, в ходе Гран-при Китая на машине британского гонщика Формулы-1 Джорджа Расселла и других пилотов были заменены некоторые элементы силовых установок.

В частности, пилот команды Mercedes Джордж Расселл получил болид с новым двигателем внутреннего сгорания (ДВС), турбиной, мотор-генераторами MGU-H и MGU-K, а также выхлопной системой. Кроме британца силовые установки в гоночных машинах поменяли и у других гонщиков тоже. Речь идет о болидах Шарля Леклера, Карлоса Сайнса, Валттери Боттаса, Гуаньюй Чжоу, Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга.


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На болидах пилотов Ф-1 Лэнса Стролла, Фернандо Алонсо, Алекса Элбона и Даниэля Риккардо поменяли на новые элементы коробки передач. Примечательно, что все замены элементов силовых установок и коробок передач разрешены и сделаны в рамках правил, поэтому в отношении пилотов не будут применяться штрафные санкции.

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Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | FIA
19.04.2024
Фото:Wikimedia | FIA
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