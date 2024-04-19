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Почему владельцы именно этих авто не используют поворотники
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Почему владельцы именно этих авто не используют поворотники
Психолог Львовский рассказал, почему владельцы...

Почему владельцы именно этих авто не используют поворотники

Психолог Львовский рассказал, почему владельцы BMW не включают поворотники

Распространено мнение, что владельцы BMW нередко игнорируют ПДД. Психотерапевт Сергей Львовский считает, что, например, невключение поворотников можно воспринимать как проявление агрессии.

Агрессия здесь выступает защитным механизмом от депрессии, пояснил специалист. Именно ее часто выбирают как заместительную реакцию вместо депрессивного состояния.

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Львовский пояснил, что в этом случае марка машины не всегда показательна, а важен уровень зрелости автовладельца. Часто люди, «застрявшие» в подростковом возрасте, чувствуют потребность противостояния с окружающим миром.

Также специалист отметил, что «нестандартные» люди чаще предпочитают спортивные, яркие машины, что для них служит инструментом определения себя как кого-то, выделяющегося из толпы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: Quto

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
19.04.2024
Фото:Unsplash
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