Настала пора вспомнить про автокондиционер: готовим технику к лету

Эксперт Панов рассказал, как подготовить автомобильный кондиционер к лету

Чтобы кондиционер эффективно работал в жару, его нужно заранее подготовить. Директор департамента послепродажного обслуживания бренда SWM Сергей Панов отмечает, что, прежде всего, перед началом летнего сезона нужно поменять салонный фильтр, который может стать рассадником микробов.

Если стекла машины запотевают в дождь при включенном кондиционере, то в системе есть проблемы и нужно пройти диагностику, пояснил специалист.

Также следует каждые два года проверять уровень хладагента. Если производительность муфты компрессора и работы вентилятора радиатора упала, необходимо обратиться к специалистам. Утечка хладагента может обернуться попаданием воды в систему, что в итоге потребует дорогостоящего ремонта.

Чтобы избежать перегрева компрессора, следует регулярно проверять и заправлять систему, следить за чистотой радиатора и салонного фильтра. При долгом стоянии в пробках Панов рекомендует использовать режим AUTO для климат-контроля или рециркуляцию на обычных кондиционерах после запуска двигателя.

В межсезонье кондиционер необходимо регулярно включать, чтобы просушить воздух в салоне, что поможет предотвратить запотевание стекол.

В заключение специалист добавил, что мыть радиатор кондиционера нужно каждые 60-70 тысяч километров, но можно и чаще, если на дорогах много грязи.

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Источник: Известия