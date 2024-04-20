Названа реальная цена владения китайским автомобилем: цифра удивит

НАПИ: стоимость владения Haval Jolion составит 1,5 миллиона рублей за 5 лет

Haval Jolion стремительно набирает популярность среди российских автолюбителей. По итогам первого квартала 2024 года он стал наиболее продаваемой иномаркой в России с внушительным результатом в 15 774 реализованных автомобиля. Однако перед покупкой любого автомобиля разумно рассчитать расходы на его содержание в долгосрочной перспективе.

Согласно исследованию маркетингового агентства НАПИ, владение кроссовером Haval Jolion в комплектации Comfort обойдется примерно в 1,49 млн рублей за 5 лет при среднегодовом пробеге 15 тысяч километров в условиях эксплуатации в Москве. В эту сумму включены различные затраты на страхование, топливо, шины, техобслуживание, текущий ремонт, транспортный налог и прочие расходы.

Разбивая общую сумму, получается, что средний показатель стоимости владения Jolion составляет около 19,87 рубля за 1 км пробега или примерно 24 800 рублей ежемесячно. За год же содержание этого китайского кроссовера обойдется владельцу приблизительно в 298 тысяч рублей.

Безусловно, выведенные цифры – усредненные показатели и реальные траты могут отличаться в ту или иную сторону в зависимости от индивидуального стиля вождения, регулярности обслуживания и ряда других факторов.

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Источник: Автоновости дня