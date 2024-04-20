Мощнейший прототип водородного гиперкара уйдет с молотка

Прототип гиперкара Hyperion XP-1 с мощностью 2000 л. с. продадут на аукционе

Несмотря на анонс гиперкара XP-1 с впечатляющими характеристиками и технологиями NASA в 2020 году, компания Hyperion Motors решила выставить на торги один из редких предсерийных прототипов.

Прототип, не достигший обещанной мощности свыше 2000 л. с. и запаса хода в 1600 км, тем не менее, демонстрирует совершенный дизайн и служит основой для будущей серийной модели.

ПРЕДСЕРИЙНЫЙ ПРОТОТИП HYPERION XP-1

Согласно аукционной информации, прототип оснащен электрической силовой установкой и не предполагает использование водородных топливных элементов и сопутствующих компонентов, заложенных в производственной версии.

Тем не менее, покупатель прототипа получит эксклюзивное право на индивидуальную настройку «специальной версии» будущей лимитированной серии Hyperion XP-1. Стоимость прототипа может быть зачтена как первоначальный взнос за серийную версию.

Аукцион предоставляет уникальную возможность приобрести редкий образец прототипа с возможностью последующего приобретения серийной модели по льготной цене.

Прототип представлен в матовом титаново-серебристом цвете с контрастными элементами аэродинамического обвеса и футуристическим интерьером, подчеркивающим спортивный и технологичный характер проекта.

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Источник: Центральная Служба Новостей