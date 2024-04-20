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В Toyota объяснили, почему новая Camry исключительно гибридная

Решение сделать Toyota Camry гибридом обусловлено не только заботой об экологии

Решение о переходе на полностью гибридную Camry стало логичным шагом в условиях растущей озабоченности экологией и критики полностью электрических автомобилей. Марк ДеЙонг, главный инженер проекта, подчеркнул, что отказ от двигателей внутреннего сгорания отражает позицию Toyota и ее клиентов, которые все чаще выбирают гибридные модели.

Toyota Hybrid System 5 (THS 5) представляет собой пятое поколение гибридной технологии Toyota, впервые представленной в модели Prius в 1997 году. Она состоит из двух электромоторов-генераторов, один из которых выполняет функции стартера и генератора, а другой служит вспомогательным двигателем, способным приводить в движение колеса. В полноприводных версиях Camry добавляется еще один электродвигатель для задних колес.

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Camry оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 184 л. с. в паре с литий-ионной батареей емкостью 1,0 кВт·ч. Несмотря на меньшую емкость, обновленная батарея обеспечивает повышенную мощность, что в сочетании с двигателем приводит к общей мощности в 225 л. с. (232 л. с. для полноприводной версии).

Помимо гибридной системы, новая Camry получила ряд других улучшений. Усовершенствованную систему пассивной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, обновленную информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go и распознавание дорожных знаков.

Источник: Тарантас Ньюс

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
20.04.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-16