В Toyota объяснили, почему новая Camry исключительно гибридная
Решение о переходе на полностью гибридную Camry стало логичным шагом в условиях растущей озабоченности экологией и критики полностью электрических автомобилей. Марк ДеЙонг, главный инженер проекта, подчеркнул, что отказ от двигателей внутреннего сгорания отражает позицию Toyota и ее клиентов, которые все чаще выбирают гибридные модели.
Toyota Hybrid System 5 (THS 5) представляет собой пятое поколение гибридной технологии Toyota, впервые представленной в модели Prius в 1997 году. Она состоит из двух электромоторов-генераторов, один из которых выполняет функции стартера и генератора, а другой служит вспомогательным двигателем, способным приводить в движение колеса. В полноприводных версиях Camry добавляется еще один электродвигатель для задних колес.
Camry оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 184 л. с. в паре с литий-ионной батареей емкостью 1,0 кВт·ч. Несмотря на меньшую емкость, обновленная батарея обеспечивает повышенную мощность, что в сочетании с двигателем приводит к общей мощности в 225 л. с. (232 л. с. для полноприводной версии).
Помимо гибридной системы, новая Camry получила ряд других улучшений. Усовершенствованную систему пассивной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, обновленную информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go и распознавание дорожных знаков.
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Источник: Тарантас Ньюс
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.