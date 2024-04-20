В Toyota объяснили, почему новая Camry исключительно гибридная

Решение сделать Toyota Camry гибридом обусловлено не только заботой об экологии

Решение о переходе на полностью гибридную Camry стало логичным шагом в условиях растущей озабоченности экологией и критики полностью электрических автомобилей. Марк ДеЙонг, главный инженер проекта, подчеркнул, что отказ от двигателей внутреннего сгорания отражает позицию Toyota и ее клиентов, которые все чаще выбирают гибридные модели.

Toyota Hybrid System 5 (THS 5) представляет собой пятое поколение гибридной технологии Toyota, впервые представленной в модели Prius в 1997 году. Она состоит из двух электромоторов-генераторов, один из которых выполняет функции стартера и генератора, а другой служит вспомогательным двигателем, способным приводить в движение колеса. В полноприводных версиях Camry добавляется еще один электродвигатель для задних колес.

Camry оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 184 л. с. в паре с литий-ионной батареей емкостью 1,0 кВт·ч. Несмотря на меньшую емкость, обновленная батарея обеспечивает повышенную мощность, что в сочетании с двигателем приводит к общей мощности в 225 л. с. (232 л. с. для полноприводной версии).

Помимо гибридной системы, новая Camry получила ряд других улучшений. Усовершенствованную систему пассивной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, обновленную информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go и распознавание дорожных знаков.

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Источник: Тарантас Ньюс