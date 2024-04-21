В модельной линейке Leopard появилась неожиданная модель

Официальная премьер Fang Cheng Bao Super 9 состоится на Пекинском автосалоне

Вольфганг Эггер, бывший руководитель отдела дизайна Lamborghini и Audi, вдохнул жизнь в дизайн Leopard 9. Этот двухместный автомобиль выделяется своими элегантными дверями-ножницами, футуристическим экстерьером и высокотехнологичным салоном.

Ожидается, что Leopard 9 станет исключительно электромобилем (BEV). Он оснащен легким и прочным шасси из углеродного волокна, а также просторной кабиной и гоночными сиденьями из того же материала.

Fang Cheng Bao Super 9

Внутри карбоновый гоночный руль напоминает штурвал болида. Интересной особенностью являются физические кнопки, расположенные на руле и центральной консоли, которые контрастируют с тенденцией к сенсорному управлению в современных автомобилях.

На боковой стороне Leopard 9 красуется цифра 30, символизирующая 30-летний юбилей BYD. Этим бренд подчеркивает свое наследие и стремление к инновациям.

Fang Cheng Bao Super 9

Fang Cheng Bao, третий и последний суббренд BYD, занимает позицию ниже премиального YangWang и выше бюджетного Denza. Он нацелен на взыскательных покупателей, и Leopard 9 является ярким примером его высокопроизводительных возможностей.

Ожидается, что Leopard 9 будет публично представлен на 18-й Пекинской международной автомобильной выставке (Auto China 2024).

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Источник: CarNewsChina