#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Fang Cheng Bao Super 9
21 апреля
В модельной линейке Leopard появилась неожиданная модель
Официальная премьер Fang Cheng Bao Super 9...
Обработка кузова абразивной глиной
21 апреля
Возвращаем автомобилю свежий вид: бюджетный способ придания блеска
Эксперт «За рулем» Емелькин рассказал, как...
Утечка этих жидкостей из автомобиля очень опасна
21 апреля
Утечка этих жидкостей из автомобиля очень опасна
Эксперт Серебряков провел анализ и объяснил,...

В модельной линейке Leopard появилась неожиданная модель

Официальная премьер Fang Cheng Bao Super 9 состоится на Пекинском автосалоне

Вольфганг Эггер, бывший руководитель отдела дизайна Lamborghini и Audi, вдохнул жизнь в дизайн Leopard 9. Этот двухместный автомобиль выделяется своими элегантными дверями-ножницами, футуристическим экстерьером и высокотехнологичным салоном.

Ожидается, что Leopard 9 станет исключительно электромобилем (BEV). Он оснащен легким и прочным шасси из углеродного волокна, а также просторной кабиной и гоночными сиденьями из того же материала.

Fang Cheng Bao Super 9
Fang Cheng Bao Super 9
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

9000 км с очень длинным автомобилем: морозов не боится! Но есть нюансы...

Внутри карбоновый гоночный руль напоминает штурвал болида. Интересной особенностью являются физические кнопки, расположенные на руле и центральной консоли, которые контрастируют с тенденцией к сенсорному управлению в современных автомобилях.

На боковой стороне Leopard 9 красуется цифра 30, символизирующая 30-летний юбилей BYD. Этим бренд подчеркивает свое наследие и стремление к инновациям.

Fang Cheng Bao Super 9
Fang Cheng Bao Super 9

Fang Cheng Bao, третий и последний суббренд BYD, занимает позицию ниже премиального YangWang и выше бюджетного Denza. Он нацелен на взыскательных покупателей, и Leopard 9 является ярким примером его высокопроизводительных возможностей.

Ожидается, что Leopard 9 будет публично представлен на 18-й Пекинской международной автомобильной выставке (Auto China 2024).

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:CarNewsChina
21.04.2024
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0