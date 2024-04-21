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На таком внедорожнике можно забраться в самые труднодоступные уголки

BYD выпустил две подготовленные экспедиционные версии внедорожника Leopard 5

Одна из новых версий этой модели представляет собой автомобиль с усиленной подвеской и большими колесами с внедорожным протектором. BYD не уточняет, на сколько именно увеличился клиренс, но это позволяет Leopard 5 легко справляться с бездорожьем и лесными тропами.

Другая новая версия внедорожника имеет комбинированную окраску и надстройку на крыше, к которой можно подняться по лестнице в задней части автомобиля. BYD не раскрывает подробности о надстройке.

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Важно отметить, что у этих модификаций отсутствуют силовые бамперы, а силовая установка осталась стандартной. BYD Leopard 5 является гибридным автомобилем мощностью 680 л. с. Он может разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды и имеет максимальный запас хода до 1200 километров.

Такие доработки делают BYD Leopard 5 еще более привлекательным для любителей активного отдыха и внедорожных приключений.

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
21.04.2024
Фото:Autohome
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