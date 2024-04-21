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От 40 до 75 млн рублей: подборка самых дорогих советских авто в продаже в России

Издание 110km.ru привело список самых дорогих советских авто на российском рынке

Легендарный советский автопром оставил после себя не только массовые модели, но и эксклюзивные автомобили, которые сегодня являются настоящими раритетами. На российском рынке можно найти несколько советских автомобилей с внушительными ценниками, от которых захватывает дух.

ГАЗ 13 Чайка (75 млн рублей)

Первое место в рейтинге занимает эксклюзивный лимузин ГАЗ 13 Чайка. Это рестомод, созданный на базе советской модели образца 1959-1981 годов. Уникальность автомобиля заключается в сочетании классического дизайна с современными технологиями.

ГАЗ 13 Чайка
ГАЗ 13 Чайка
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ЗиС 110 (70 млн рублей)

Отреставрированный ЗиС 110 1948 года выпуска с пробегом всего 22 тысячи километров продается за внушительную сумму в 70 миллионов рублей. По утверждению продавца, при реставрации использовались только оригинальные запчасти, благодаря чему автомобиль сохранил свою историческую ценность и заслуживает места в музее.

ЗИЛ 41052 (59,9 млн рублей)

Президентский лимузин ЗИЛ 41052 1991 года выпуска, на котором возили Бориса Ельцина, оценивается в 59,9 млн рублей. Несмотря на свои внушительные габариты, автомобиль отличался отличной динамикой и разгонялся до 100 км/ч за 12 секунд, что являлось выдающимся результатом для того времени.

ЗИЛ 117 (50 млн рублей)

ЗИЛ 117 1973 года выпуска, предназначенный для высшего руководства страны, оснащался мощным 7,0-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 303 л. с. и отличался наличием спецсигналов. Его цена составляет 50 млн рублей.

ЗиС 101 (40 млн рублей)

Последнее место в рейтинге занимает ЗиС 101 1938 года выпуска, который в свое время эксплуатировался в ведомственных гаражах.

Представленные советские автомобили являются не только дорогими и редкими, но и обладают богатой историей и воплощают собой инженерную мысль своего времени.

Источник: 110km.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
21.04.2024
Фото:Wikimedia
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