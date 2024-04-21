Маркетплейс Wildberries запустил продажу автомобилей
По данным РБК, популярный маркетплейс Wildberries с 18 апреля запускает продажи автомобилей. Первым представленным брендом станет китайская компания Chery.
На начальном этапе услуга будет доступна жителям Москвы, Московской области, Казани и еще 15 регионов. В дальнейшем планируется расширение географии продаж.
Для приобретения автомобиля необходимо сделать полную предоплату на сайте Wildberries. Затем с покупателем свяжется онлайн-дилер Chery «Деливери кар», который уточнит детали и оформит договор купли-продажи перед выдачей машины.
Отмечается, что все модели Chery будут представлены на маркетплейсе.
Ожидается, что продажи автомобилей через Wildberries будут расти в ближайшие годы. По мере расширения географии сервиса и увеличения числа предлагаемых марок и моделей рынок онлайн-продаж автомобилей продолжит развиваться.
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Источник: РБК