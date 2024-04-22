Антидрон «Гюрза» – полностью автономный боец

НПП «Герань» разработало и проверило в зоне СВО дрон с искусственным интеллектом

Портативный антидрон «Гюрза» с искусственным интеллектом способен самостоятельно включать и выключать те или иные частоты для подавления беспилотников противника.

«Портативный подавитель дронов "Гюрза" уже применяется в зоне спецоперации. Аналогов у изделия на данный момент нет. Это новейшая разработка отечественных инженеров. В работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта. Установка самостоятельно принимает решение о включении и выключении нужных частот гашения» – рассказал ТАСС генеральный конструктор научно-производственного предприятия (НПП) «Герань» Олег Жуков.

Оснащение техники искусственным интеллектом полностью оправдало ожидания – такие дроны невозможно заглушить при помощи РЭБ и они продолжают выполнять боевую задачу.

«Обнаружитель "Гюрза" автоматически срабатывает на украинские дроны, исключая посторонние сигналы и шумы. При прекращении фиксации сигналов дронов происходит автоматическое отключение подавления», – объяснил Жуков.

Дрон «Гюрза» весит 25 кг и работает в 10 частотных диапазонах. Он способен подавлять вражеские дроны на расстоянии до полутора километров.