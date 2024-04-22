Этот кроссовер стал хитом: рекордный спрос после объявления цен

В Китае новый Li Auto L6 собрал 10 тысяч предзаказов за 72 часа

Новый кроссовер Li Auto L6 стал хитом: всего за 72 часа объем предзаказов в КНР превысил 10 тысяч. Поставка первой небольшой партии пройдет на следующей неделе, полноценные поставки кроссовера начнутся в мае.

Li Auto L6

В компании Li Auto рассказали, какие конфигурации авто пользуются наибольшим спросом. Самый популярный цвет – опциональный Little Elephant Grey, далее следуют черный металлик и белый перламутр.

Что касается цветового оформления интерьера, то самым популярным стало черно-оранжевое. Также востребованы черно-белый и полностью черный интерьер. Самые желанные колесные диски – 21-дюймовые черные и серые.

Li Auto L6 Li Auto L6

Li Auto на днях официально представила в КНР свой самый компактный и самый дешёвый кроссовер — Li Auto L6. Новинка представлена в двух конфигурациях: L6 Pro за 34,5 тыс. долларов (около 3,2 млн рублей по текущему курсу) и L6 Max за 38,7 тыс. долларов (3,6 млн). Уточнялось, что первым покупателям будет предоставлена скидка в размере 690 долларов.

Li Auto L6

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ITHome