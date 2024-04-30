Полиция жестко «принимает» угонщиков автомобилей (видео)

В Торонто арестовали трех серийных угонщиков в возрасте 18, 16 и 15 лет

Региональная полиция Йорка (YRP – патрулирующая одноименный район Торонто полицейская служба) опубликовала видео задержания трех вооруженных подозреваемых в нескольких угонах машин. Задержание проводилось с помощью подразделения экстренного реагирования в полном тактическом снаряжении, с применением светошумовых шашек и как минимум четырех полицейских машин, жестко таранящих задерживаемую машину.

Этому предшествовали события 6 апреля – в первой части опубликованного ролика трое человек пытаются похитить Mercedes GLC, но встречают отпор супругов, владеющих машиной. Воры вынуждены отступить к «своей» Acura RDX – позднее выяснилось, что и эта машина была похищена неделю назад. Дав деру, уже на следующий день трое на Акуре успешно крадут синий BMW.

Полиция выходит на их след, и 12 апреля у них происходит стычка с полицейскими машинами, а 13-го полиция и спецназ блокируют Acura RDX на парковке. В ход идут шашки и специальное отвлекающее устройство, которое производит вспышки света и громкие звуки.

В итоге задержали трех подростков в возрасте 18, 16 и 15 лет. Им предъявили обвинения в многочисленных вооруженных посягательствах на чужую собственность. Но полиция считает, что другие подозреваемые из той же группировки все еще на свободе. Общественность просят проявить бдительность и предоставить любую информацию по проблеме.

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Источник: The Drive