Ажиотажный спрос на эти машины не спадает в России

«Авилон»: таксисты скупают новые автомобили Solaris в России

В РФ наблюдается высокий спрос на машины бренда Solaris, сообщил заместитель генерального директора АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Он отметил, что рынок еще мало осведомлен о бренде Solaris, но уже налицо интенсивный спрос и хорошие продажи.

«Оцениваем стартовую динамику Solaris как намного более удачную, нежели она была у ряда китайских брендов в период их входа на рынок», — заявил Тюктеев.

Он прибавил, что бренд Solaris интересен покупателям, которые ранее предпочитали марку Hyundai. Так, среди них есть компании, оказывающие услуги такси и каршеринга. Сейчас 65% проданных машин Solaris приходятся на юрлиц и 35% — на физлиц. Тюктеев считает, что доля физлиц будет расти.

В феврале в РФ стартовали продажи автомобилей под брендом Solaris. Машины производят на бывшем автозаводе концерна Hyundai в Петербурге, переименованном в «Автомобильный завод АГР».

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: «Российская газета»